Замглавы администрации Богородска задержан за взятку

Первый заместитель главы администрации Богородского городского округа Московской области Эдуард Гребенщиков был отправлен под домашний арест. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

По информации источника агентства, Гребенщиков был задержан по делу депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева, который обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

«Суд избрал в отношении Эдуарда Гребенщикова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), меру пресечения в виде домашнего ареста до 2 июня», — заявили в пресс-службе.

Агентство уточняет, что Эдуард Гребенщиков является первым заместителем главы администрации. Также известно, что Гребенщиков до 2018 года был заместителем руководителя аппарата правительства региона.

Ранее был задержан депутат Ярославской областной думы от «Единой России» Роман Фомичев.