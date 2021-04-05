США убрали из санкционного списка двух членов МУС

США исключили двух сотрудников Международного уголовного суда (МУС) из санкционного списка. Об этом сообщает сайт американского Минфина.

Как отмечается, из санкционного списка убрали прокурора МУС Фату Бенсуда и руководителя отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества организации Факисо Мочочоко.

На прошлой неделе стало известно, что президент США Джо Байден отменил президентский указ 44-го американского президента Дональда Трампа о введении односторонних санкций и визовых ограничений в отношении МУС.

В июне 2020 года США ввели односторонние санкции и визовые ограничения против МУС, в связи с попытками суда привлечь США к ответственности за военные преступления в Афганистане с 2002 года. Трамп заявил, что МУС является предвзятой структурой, погрязшей в коррупции и заподозрил ее в выполнении воли России.

Согласно указу Трампа, у лиц, причастных к судебным процессам МУС в отношении американских служащих, заблокируют находящиеся в юрисдикции США активы. Также членам семей обвиняемых будут отказывать в посещении США.

США, как и Россия, не признают юрисдикции МУС, который был создан в 1998 году.