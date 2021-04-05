Полковника ФСБ Черкалина собираются судить в особом порядке

Отставного офицера ФСБ России Кирилла Черкалина, которого обвиняют во взяточничестве и мошенничестве, будут судить в особом порядке, поскольку он признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что в процессе слушания доказательства изучаться не будут, а наказание не сможет превысить 2/3 максимального срока по соответствующим статьям.

«Суд объявляет в рассмотрении дела в особом порядке перерыв до 13 апреля, 13.00», — цитирует агентство судью Вадима Кочаргина.

Черкалин в ходе слушания подтвердил, что ходатайство об особом порядке было заявлено добровольно, он его поддерживает, а также понимает последствия и правила. Как дополнило агентство, бывший силовик согласился с обвинением прокурора.

Согласно заявлению СК РФ, Черкалин причастен к делу о мошенничестве в размере 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления — 52 миллиона рублей).

В ноябре 2020 года стало известно, что прокуратура вернула более 6 млрд руб. в российский бюджет после продажи недвижимости и предметов роскоши Черкалина.