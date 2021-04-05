На Кубани переименуют станцию «Gayduck»

В Краснодарском крае заметили станцию Gayduck, что в дословном переводе означает «Гей утка», пишет издание «Подъем».

По версии РЖД, такое название на английском языке носит железнодорожная станция в селе Гайдук.

Как рассказали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги изданию «Подъем», что никаких жалоб данную табличку не поступало, но поскольку транскрипция неверная, ее обещали поменять.

«Мы можем сами инициировать и поменять, без вопросов. Судя по всему, это делалось давно, скорее всего, под Олимпиаду. У нас были случаи, когда вывески меняли», —

сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в России захотели дать гражданам возможность выбирать названия городов и рек. Росреестр намерен создать государственный каталог географических названий в интернете, при этом предлагает дать гражданам возможность выбирать новые наименования путем голосования в сети. В частности, ведомство предлагает проводить голосования по выбору названий для улиц, городов, болот, гор и рек.