СК завершил расследование дела женщины, убившей своего сына

Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летней жительницы Волгоградской области, которая убила своего четырехмесячного сына, сообщает Следственный комитет России.

«Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. На период следствия в отношении злоумышленницы судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении на сайте СК.

Следователи установили, что в августе-сентябре 2020 года жительница города Дубровки неоднократно избивала своего маленького ребенка из-за плача, который раздражал женщину. Правоохранительным органам о гибели ребенка сообщил сожитель убийцы, которая первоначально утверждала, что произошел несчастный случай.

Женщина обвиняется одновременно в «убийстве малолетнего» и «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном в отношении малолетнего».

Ранее отец убил пятилетнего сына на юге Москвы.