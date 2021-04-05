Гинцбург рассказал, может ли «Спутник V» влиять на геном человека

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» не может влиять на геном человека и на генетическую наследственность. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, передает РИА «Новости».

По его словам, на геном человека может влиять то, что может в геном человека интегрироваться или каким-то образом влиять на структуру ДНК. Он уточнил, что это препараты, которые размножаются в организме.

В связи с этим, подчеркнул Гинцбург, «Спутник V» никак не может влиять на нуклеиновую кислоту, наследственность или другие вещи, связанные с изменением наследственного материала.

Ранее основатель частной медицинской сети «Инвитро», врач-реаниматолог Александр Островский рассказал, что отказ от вакцинации от коронавируса ведет к дальнейшему распространению заболевания и тяжелым экономическим последствиям для системы здравоохранения.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.