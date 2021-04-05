Кураев оценил решение патриарха Кирилла о лишении его сана

Протодиакон Андрей Кураев прокомментировал утверждение патриархом Московским и всея Руси Кириллом решения о лишении его священного сана на своей странице в Livejournal.

В своей публикации Кураев обратил внимание на то, что патриарх ввел мораторий на решение суда на время, данное протодиакону «для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви, который был избран им в свое время».

«Я и в самом деле хотел (и хочу) идти вместе с Церковью Христовой <...> В каких отношениях находится эта Церковь с конкретным юрлицом по имени «Московский Патриархат» в его нынешнем состоянии, сказать затрудняюсь. Но точно это не отношения тождественности», – написал Кураев.

Он также заявил, что вопрос об уклонении кого-либо от «пути Церкви» «непрост, и до Последнего Суда неокончателен». Кроме того, протодиакон напомнил, что некоторые люди, расходившиеся с современной им церковью, впоследствии бывали оправданы.

«Что ж, раз дано время на «переосмысление», буду паки и паки думать», – заключил священник.

29 декабря 2020 года стало известно, что епархиальный церковный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева, установив в его высказываниях «признаки хулы на Церковь». Решение направлено на утверждение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

12 января Кураев направил апелляцию на решение церковного суда.

4 апреля текущего года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда. При этом на издание указа о лишении Кураева сана был введен мораторий на время, данное на «переосмысление».