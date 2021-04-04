В Мексике произошло землетрясение

У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр находился в 99 километрах юго-западнее города Ла-Ривьера на глубине 10 километров. Толчки были зафиксированы в 18.43 по времени UTC (21.43 мск).

Об угрозе цунами, возможных разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Ранее землетрясение произошло в Индонезии. Толчки были зафиксированы 3 апреля в 18.42 по времени UTC (21.42 мск). Эпицентр находился в 158 км от города Амбон на глубине 328 км. О возможных жертвах или разрушениях не сообщалось.