Аргентина получила еще примерно полмиллиона доз «Спутника V»

В Аргентину прибыла еще одна партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» — 497 тысяч доз. Об этом сообщило в Twitter российское посольство в стране.

«В Буэнос-Айрес из Москвы прибыла одиннадцатая партия «Спутника V» (497 тыс. 745 доз первого компонента)», — сообщили в дипведомстве.

23 декабря Аргентина зарегистрировала российскую вакцины. Вакцинация препаратом началась 29 декабря. Также в стране одобрены вакцины Sinopharm и Covishield.

В Аргентине коронавирусом заразились 2 383 537 человек, умерли 56 106 пациентов.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес сделал ПЦР тест на коронавирус нового типа, и он оказался положительным, несмотря на пройденную ранее вакцинацию. Его супруга получила отрицательный результат. Позже глава государства рассказал о своем самочувствии.