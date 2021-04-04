В Гидрометцентре предупредили об опасности летней засухи

Регионам Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и юга Черноземья летом может угрожать засуха. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Пока что в отдельных регионах именно Южного и Северо-Кавказского федерального округа, Крым туда входит, именно в этих регионах. Еще может быть самый-самый юг Центрального Черноземья», — сказал Вильфанд.

По его словам, это связано с дефицитом продуктивной влаги в почве. Метеоролог подчеркнул, что в остальных регионах ситуация складывается хорошо.

Ранее россиянам спрогнозировали «персиковое» лето — температура будет на один-два градуса выше климатической нормы. Подчеркивается, что это будет идеальное лето для отпуска в Центральной России.

Китайские ученые также предсказали России катастрофически долгое лето. Они полагают, что через 80 лет в России и других странах Северного полушария лето будет длиться около полугода, а зима всего несколько месяцев.