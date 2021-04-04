Mercedes врезался в фуру под Рязанью, погибли три человека

На 174-м километре автодороги М5 «Урал» в Рыбновском районе Рязанской области три человека погибли в результате столкновения автомобиля Mercedes с фурой Volvo. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на МВД России по Рязанской области.

«В результате происшествия водитель и две пассажирки Mercedes от полученных травм скончались на месте ДТП», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, за рулем Mercedes находился 33-летний житель Рыбновского района. Он врезался в фуру, за рулем которой находился 37-летний житель Пензенской области.

Обстоятельства происшествия уточняются.