Диетолог рассказала об источниках витамина С

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала об источниках витамина С.

Она напомнила, что витамин С не накапливается и не производится организмом, но его нужно принимать для поддержания иммунной системы. Источниками витамина С являются продукты питания и биологически активные добавки.

«Самый лучший источник – болгарский перец, половина его обеспечивает суточную потребность в витамине С. Еще шиповник, облепиха. Квашеная капуста – великолепный источник витамина С, его в ней больше, чем в обычной капусте», — заявила специалист в эфире радио Sputnik.

Соломатина добавила, что витамин С также содержится во всех ягодах, овощах и фруктах, где он идет в сочетании с биофлавоноидами.

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