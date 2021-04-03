Подан еще один иск в связи с административным надзором над «скопинским маньяком»

Межмуниципальный отдел МВД России «Скопинский» подал иск в суд в связи с установленным административным надзором над Виктором Моховым, известным как «скопинский маньяк». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Скопинского районного суда Рязанской области.

Отмечается, что Мохов выступает ответчиком по делу «Об установлении, о продлении, досрочном прекращении административного надзора... (гл. 29 КАС РФ)», которое будет единолично рассмотрено судьей Юлией Бубликовой 6 апреля.

В материалах дела указано, что иск был подан 31 марта.

Ранее сообщалось, что Виктор Мохов был признан виновным в нарушении административного надзора.

В 2000 году в городе Скопин Виктор Мохов похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Мохов морил их голодом, держал без света, наносил телесные увечья.

Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили. Скопинский районный суд спустя год приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

После освобождения Мохов дал интервью Ксении Собчак, в котором, в числе прочего, заявил о своих чувствах к Мартыновой и выразил желание «помочь» зачать детей Елене Самохиной.