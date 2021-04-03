Католики рассказали, что тоже едят куличи на Пасху

Пасхальная трапеза у последователей Католической церкви традиционно включает в себя особый хлеб, российские католики так же, как и православные, едят в этот день куличи. Об этом рассказал генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов, передает РИА «Новости».

Римско-католическая и Евангелическо-лютеранская церкви праздную в этом году Пасху 4 апреля. Праздник был установлен еще в I веке н.э. в честь главного для христиан события: воскресения Иисуса Христа.

По словам Горбунова, также на Пасху католики кладут на стол яйца как древний символ жизни, мясные блюда как воспоминание о пасхальном агнце — «прообразе Христа, приносящего себя в жертву за жизнь мира».

При этом священник подчеркнул, что главная подготовка к Пасхе — это пост, молитва и дела милосердия.

Ранее в Русской православной церкви оценили идею о едином времени празднования Пасхи для христиан. Так, секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов) отметил, что празднование Пасхи в одно время для всех христиан является благом для конфессии, однако для реализации этого плана необходимо придерживаться решения Первого вселенского собора в Никее (325 год).