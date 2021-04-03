Сбер опроверг информацию о прогнозе новой волны ковида

Сбер опроверг информацию о прогнозе новой волны коронавирусной инфекции в России.

«Представители СМИ самостоятельно интерпретируют данные модели с сайта «СберИндекс». Она показывает сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с переходом в более теплый температурный режим. Говорить о новой волне заболеваемости преждевременно», — сообщили в пресс-службе компании.

Ранее СМИ сообщили, что эксперты аналитического портала «СберИндекс» спрогнозировали новый рост заболеваемости коронавирусом в России. Так, утверждалось, что количество новых случаев COVID-19 в России к 15 апреля может вырасти почти вдвое — до более чем 15 тысяч.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 4 563 056 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 99 633 человека, вылечился 4 186 251 пациент.

В январе сообщалось, что лаборатория искусственного интеллекта Сбера разработала алгоритм, способный определять вероятность заражения коронавирусом нового типа за минуту.