«Россия 24» показала десятую серию фильма митрополита Тихона о февральской революции

В эфире телеканала «Россия 24» в пятницу продолжился показ фильма из цикла «Гибель империи. Российский урок» главы Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), который рассказывает о революции февраля 1917 года и событиях ей предшествовавших, а также пытается понять, какое значение те перипетии имели для дальнейшей судьбы российского государства.

Десятая серия называется так: «В.И. Ленин. «Мы, старики, до революции не доживем».

Части фильма по мере их выхода в эфир выкладываются на портале «Смотрим».

Новость о февральской революции стала неожиданностью для Ленина, жившего в то время в Европе, отмечает митрополит Тихон. Более того, Владимир Ильич, кажется, не ожидал увидеть ее на своем веку. Кажется, Троцкий тоже был застигнут врасплох.

Автор фильма подробно остановился на фигуре лидера эсеров Александре Гучкове.

Это был незаурядный человек, один из самых богатейших людей России. Гучков был лично знаком с императором, но со временем стал его личным и даже лютым врагом.

Якобы Николай Второй пожаловался Гучкову в приятельской беседе на непростую семейную жизнь. Гучков сразу разнес это как сплетню по столице и распространял порнографические листовки про императрицу и Распутина.

Николай якобы попросил через министра передать Гучкову, что тот подлец. Также Гучков настроил многих в обществе и в военной среде против императора, рассказал митрополит в десятой серии.

«Россия 24» будет транслировать в своем эфире фильм «Гибель империи. Российский урок» по 14 апреля.