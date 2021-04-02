В СК подтвердили задержание депутата Ярославской областной думы

Задержан депутат Ярославской областной думы от «Единой России» Роман Фомичев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК РФ.

«Он подозревается в совершении коррупционного преступления, выявленного сотрудниками ФСБ России», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в законодательном собрании, задержание может быть связано со строительством жилья для детей-сирот, учрежденное в 2018 году компанией «Выбор», которая принадлежит Фомичеву. СМИ дополняет, что компания заключила два госконтракта на приобретение 147 квартир для сирот с департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской области, общая сумма которых превышает 248 млн руб.

Фомичев возглавляет комитет Ярославской областной думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству. Кроме того, он является членом регионального отделения поддержки малого и среднего предпринимательства «Опора России». Дважды избирался депутатом Ярославской областной думы.