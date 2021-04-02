Бокерия восхитился действиями благовещенских врачей во время пожара в кардиоцентре

Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия оценил работу медиков из Благовещенска, которые продолжали операцию пациенту во время пожара в кардиоцентре. Профессор хирургии рассказал «Газете.Ru», что подобную операцию на открытом сердце остановить невозможно, в противном случае это может привести к летальному исходу больного.

«Обычно эта операция делается с применением аппарата искусственного кровообращения, на остановленном сердце. Работает наркозный аппарат. В это время врачи пришивают сосуды к сердцу. Поэтому, естественно, просто остановить операцию невозможно – больного перед этим нужно согреть, восстановить сердечную деятельность. Или вместе с операционным столом, со всеми аппаратами куда-то аккуратно перемещать. В противном случае операция будет считаться неоконченной и ряд сосудов просто перестанут поставлять кислород к сердцу», – рассказал Бокерия.

Бокерия отметил, что медики поступили правильно, продолжив операцию, поскольку трезво оценили ситуацию. Кроме того, профессор хирургии выразил коллегам свое восхищение.

«Ситуация действительно критическая, но мои коллеги сделали все абсолютно правильно – да и, как понимаю, ситуация им все же позволяла это сделать. Они же не враги себе и больному. Я от души поздравляю и восхищаюсь моими коллегами, которые дело довели до конца. И, надеюсь, успешно. От главного сердечно-сосудистого хирурга России им большой привет!» – добавил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.

В Благовещенске сгорела кровля кардиохирургического центра, огонь охватил более 1500 тысяч квадратных метров. Хирургам центра пришлось отложить эвакуацию и продолжить срочную операцию на сердце одному из пациентов. Переместить мужчину было невозможно до окончания операции — ему проводили коронарное шунтирование.