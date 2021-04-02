В Новосибирской области на шестилетнюю девочку подали в суд за долги умершей матери

В Новосибирской области суд начал рассмотрение дела девочки шести лет, получившей иск от энергетической компании по возмещению долгов ее погибшей матери. Об этом сообщает сайт «Тайга.инфо».

Иск подала ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания». Данная организация планирует взыскать с ребенка долги за теплоснабжение, оставшиеся после смерти матери. Заседание назначено на 2 апреля.

Мать ребенка умерла в 2016 году от осложнений гриппа, после ее смерти в наследство вступили ее мать, бывший муж и дочь, которую объявили правопреемницей долга в 26 тысяч рублей.

Сообщается, что в ходе судебного заседания представлять девочку будет ее дядя, потому что у семьи нет денег на услуги адвокатов.

Отмечается, что мужчина ранее обращался за помощью к детскому омбудсмену Надежде Болтенко и районному прокурору. Однако ответа пока не поступило.

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