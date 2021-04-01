EUObserver: бигтех пытается купить власти Евросоюза за 19 млн евро

Планы правительства Евросоюза по ужесточению законодательства в сфере ИТ, спровоцировали рост расходов технологических гигантов на лоббистскую деятельность, сообщает EUobserver.

Согласно отчету европейского отделения агентства Transparency International, занимающегося исследованием коррупции, в прошлом году так называемая «большая пятерка» – Google, Amazon, Microsoft, Facebook и Apple – потратила в совокупности €19 млн на продвижение своих интересов на европейском цифровом рынке.

Первое место занимает Google. В прошлом году цифровая корпорация потратила почти €6 млн, пытаясь повлиять на политиков ЕС. Это более чем в 4,5 раза превышает ее бюджет на эти цели в 2014 году. Второе место занимает Microsoft, чьи расходы на лоббирование за последние шесть лет увеличились на 17%. В свою очередь, Apple и Facebook также увеличили свои лоббистские бюджеты с €400 тыс. до €2 млн и €4,25 млн соответственно.

«Совершенно очевидно, что технологические гиганты выделяют значительные ресурсы на то, чтобы влиять на политику Европейского союза. Мы наблюдаем, как крупные технологические компании входят в число лоббистов, проводящих встречи на самом высоком уровне», – заявил представитель Transparency International Рафаэль Кергуэно. По его данным, 26 консалтинговых и юридических фирм получили от американского бигтеха от €3 млн до €8 млн на расширение своей лоббистской деятельности в Брюсселе.

Фактически, из 30 000 встреч, проведенных Европейской комиссией с представителями крупнейших компаний с 2014 года, 3363 были посвящены цифровой политике, что сделало ее одной из самых лоббируемых областей. В этих совещаниях регулярно принимают участие Google, Facebook и Microsoft. При этом, по данным Transparency International, трое из пяти зарегистрированных лоббистов Facebook ранее работали в официальных учреждениях ЕС.

Основной акцент своей лоббистской кампании американский бигтех делает на использовании персональных данных европейцев и противодействии разрабатываемому в ЕС закону «О цифровых услугах». В свою очередь, оценить реальную интенсивность продвижения бигтехом своих интересов не представляется возможным, поскольку половина депутатов Парламента ЕС не обязана отчитываться об участии в подобных встречах.

Масштабные регуляторные процессы, призванные навести порядок на цифровом рынке, разворачиваются сегодня не только в Европе, но и других частях света. К кампании против засилья глобальных ИТ-корпораций уже присоединились Австралия, Индия, Турция и другие страны, заинтересованные в развитии собственной ИТ-отрасли. Судя по настроениям властей по всему миру, глобальные онлайн-площадки не смогут переломить положение дел в свою пользу, даже несмотря на огромные финансовые и информационные возможности.

Российские эксперты также неоднократно отмечали необходимость актуализации «цифрового» законодательства нашей страны для того, чтобы обеспечить эффективную защиту интересов россиян и отечественных разработчиков. Одним из основных требований, которое российские власти могут в ближайшее время предъявить к иностранным ИТ-компаниям, является открытие на территории РФ их официальных представительств.