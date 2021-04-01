В Москве за взятку арестовали высокопоставленного сотрудника налоговой службы

В Москве арестовали главного государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС России №10 Мурата Мурадова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хамовнического суда.

Мужчина будет находиться под стражей до 29 мая. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Источник из силовых структур сообщил, что по этому же делу будет судим московский бизнесмен Даниил Мартинсон. С прошлого года он находится под домашним арестом, его обвиняют в даче взятки в крупном размере.

Ранее в Москве в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий был задержан директор департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павел Серватинский.

В Минпромторге подтвердили факт следственных действий в отношении Серватинского. В ведомстве добавили, что в данный момент в министерстве проводятся следственные мероприятия.