СМИ: в Турции продают туры в Москву для вакцинации «Спутником V»

В Турции продаются туры в Москву для желающих вакцинироваться российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщил журналист турецкой газеты Hurriyet Бурак Джошан.

Автор пишет, что во многих странах за вакциной выстроились в очереди, но в России такого нет. Представитель компании-организатора «вакцинных туров» заявил, что иностранцы могут без проблем привиться в одной из московских клиник.

«Наша цена, включая тур по Москве, проживание, перелет и вакцинацию, составляет 1099 евро. Привитому выдается свидетельство о вакцинации», — сказали в компании.

Тур предполагает две поездки в Москву, каждая из них продлится двое суток. Гости смогут переночевать в отеле, уколы будут сделаны сразу после прилета, чтобы вакцинированный мог сутки отдохнуть и обратиться за медицинской помощью при появлении побочных симптомов. В стоимость также включается экскурсия по городу и помощь ассистента.

«Предполагается посещение Кремля, метрополитена, могилы Назыма Хикмета», — сказали в туристической фирме.

Организаторы уточнили, что клиент получит международное свидетельство о вакцинации.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». По миру в гражданский оборот введено уже более десяти миллионов комплектов препарата.