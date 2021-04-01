«Известия»: Запад в ходе борьбы с COVID-19 нарушал Всеобщую декларацию прав человека

Западные страны за год борьбы с пандемией нарушили все 28 положений Всеобщей декларации прав человека, пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад Экспертный институт социальных исследований.

Так, авторы работы «Новая нормальность. Как Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции» констатировали, что: в большинстве государств ограничения вводились без одобрения парламентом.

По их оценке, все это говорит о серьезном кризисе демократии в ЕС.

Издание отмечает, что в немецком парламенте в целом согласились с оценками экспертов.

«Принятые в Европе ограничения не имеют ничего общего с демократией, а борьба с пандемией превратилась в политическое шоу по зарабатыванию очков», — рассказал газете член международного комитета бундестага ФРГ Вальдемар Гердт.