Экс-заммэра Кемерова рассказал, как «Зимняя вишня» была введена в эксплуатацию

Разрешение на ввод в эксплуатацию торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в Кемерове, где при пожаре 25 марта 2018 года погибли 60 человек, было выдано в 2014 году городской администрацией на основании утвердительного заключения Госстройнадзора. Об этом сообщил во время судебного заседания по делу экс-гендиректора ТРЦ Вячеслава Вишневского бывший заместитель мэра Кемерова Андрей Калинин, передает ТАСС.

Калинин рассказал, что сам подписал соответствующее разрешение. По его словам, без этого документа разрешение на ввод не было бы подписано. Он подчеркнул, что взяток ему никто не предлагал.

Экс-заммэра также уточнил, что заключение Госстройнадзора было подписано заместителем главы инспекции строительного надзора Светланой Шенгерей и утверждено бывшим главой ведомства в Кузбассе Танзилей Комковой.

В настоящее время и Шенгерй, и Комкова проходят в качестве обвиняемых по одному из уголовных дел, связанных с пожаром.

Калинин также рассказал, что у администрации муниципалитета не было прав на то, чтобы выезжать с проверками на строящиеся объекты площадью более 1,5 тыс. кв. метров, поэтому она ориентировалась на заключения Госстройнадзора.

Ранее экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выразил мнение, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово мог произойти из-за поджога.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела, фигурантами которого стали 15 человек, в том числе двое пожарных.