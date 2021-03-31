В США умер один из главных участников Уотергейтского скандала Гордон Лидди

В США в возрасте 90 лет скончался один из главных участников Уотергейтского скандала, бывший сотрудник ФБР Гордон Лидди, сообщает телеканал The Washington Post.

Сын покойного рассказал телеканалу о смерти отца. Лидди скончался в штате Вирджиния. По словам сына, его смерть не была связана с коронавирусом.

Уотергейтский скандал или Уотергейтское дело в США связано с попыткой установить подслушивающие устройства в штаб-квартире Демократической партии в отеле «Уотергейт» в Вашингтоне во время президентской выборной кампании 1972 года. Скандал завершился отставкой президента-республиканца Ричарда Никсона в 1974 году.

В 1972 году Лидди работал на кампанию Ричарда Никсона. Он руководил взломом штаба кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна, расположенном в комплексе «Уотергейт». Как отмечает телеканал, позже Лидди заявлял, что сожалеет о провале миссии.

Лидди был приговорен к 20 годам тюрьмы, приговор смягчил 39-й президент США Джимми Картер. В результате, Лидди провел в заключении четыре с половиной года по обвинениям в краже со взломом, участие в сговоре и незаконном прослушивании звонков. Позднее он стал ведущим радиошоу.