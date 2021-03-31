РФ зарегистрировала первую в мире вакцину против COVID-19 для животных

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков сообщил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса нового типа для животных, передает РИА «Новости».

Препарату дали название «Карнивак-Ков». По словам Савенкова, он был создан подведомственным Россельхознадзору федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ ВНИИЗЖ).

Он отметил, что «Карнивак-Ков» стал первым и единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных.

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