Синоптики предупредили о заморозках в европейской части РФ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в грядущие выходные в европейской части России наступят заморозки, передает РИА «Новости».

По его словам, в пятницу, 2 апреля, пройдут осадки.

«Не только меняется характер погоды, но и температура в ночь на пятницу будут в диапазоне от 0 до +5°С, а в ночь на субботу около от -3°С до +2°С, а в ночь на воскресенье будут отрицательные температуры — от 0°С до -5°С», — рассказал Вильфанд.

Он уточнил, что 2 апреля будет наблюдаться дождь и мокрый снег. При этом на следующий день, как указал синоптик, будет облачно с прояснениями и ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега.

Метеоролог также добавил, что самая высокая температура будет в четверг, 1 апреля: от +7°С до +13°С. Он отметил, что потом дневные температуры будут в пределах +5... 6°С.

Как заявил Вильфанд ТАСС, 1 апреля в Москве будет очень теплая погода. По его словам, воздух в столице в этот день прогреется до +14°С.

Ранее Вильфанд заявил, что российские регионы Центрального, Северо-Западного, юга Сибирского и Дальневосточного федеральных округов ожидает аномально теплая погода.