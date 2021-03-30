Роспотребнадзор смягчил требования к тестированию на COVID-19

Роспотребнадзор смягчил требования по тестированию на COVID-19. Об этом говорится в постановлении главы ведомства Анны Поповой.

Таким образом, теперь будут учитываться результаты не только ПЦР тестов, а всех, определяющих возбудитель COVID-19.

«Обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 не менее 200 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за семь календарных дней) любыми из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по постановлению Поповой прибывшие из Великобритании и Северной Ирландии будут обязаны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель. Постановление вступило в силу со следующего после опубликования дня.