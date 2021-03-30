В Ленобласти на судостроительном заводе опрокинулся траулер

Несколько рабочих получили легкие травмы, еще двое пропали без вести в результате опрокидывания строящегося судна на заводе в Ленобласти. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник.

«Судно во время ремонтных работ, стоя у причальной стенки, накренилось и опрокинулось на бок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что шесть человек успели самостоятельно покинуть судно. Судьба еще двоих неизвестна.

Судно является рыболовецким траулером небольшого размера. Причины ЧП не установлены.

Согласно сообщению, инцидент произошел на площадке Ленинградского судостроительного завода «Пелла» у поселка Саперный.