Мэр Ниццы предзаказал «Спутник V»

Мэр французского города Ницца Кристиан Эстрози заявил, что сделал предзаказ российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которая на данный момент не прошла сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). О своем решении мэр сообщил в эфире телеканала BFMTV.

«Да, можно сказать, что так», – ответил Эстрози на вопрос интервьюера о том, сделан ли предзаказ российский вакцины.

Мэр Ниццы подчеркнул, что российский препарат уже используется для вакцинации населения во многих странах, научные исследования доказали его эффективность.

«Поскольку нет никаких заказов по «Спутник V» на европейском уровне, то мы можем сделать заказ. Но я не имею право этим управлять. И ожидаю, что Высший орган здравоохранения даст свое разрешение», – отметил политик.

14 марта стало известно, что Эстрози обратился к властям за разрешением на закупку вакцины от COVID-19 «Спутник V». По его словам, Ницца как метрополия может самостоятельно договориться о поставках препарата.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.