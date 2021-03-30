В Польше изменили правила для въезжающих в страну

Заместитель министра инфраструктуры Польши Марцин Хорала в ходе пресс-конференции заявил, что правительство страны решило ввести изменения в правила для въезжающих в государство из-за границы граждан. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Путешественники, возвращающиеся из Шенгенской зоны, должны отбыть карантин. Однако они могут его не отбывать, если предоставят тест с отрицательным результатом, который был сделан за 48 часов до пересечения границы. В случае других стран — у путешественников не будет такой возможности», — говорится в сообщении.

Кроме того, все туристы, приезжающие в Польшу из других стран, не входящих в Шенгенскую зону, обязаны в любом случае отбывать карантин, даже если будет предоставлен тест. Также путешественники, после того как их отправили на карантин, могут сдать тест в Польше и при получении отрицательного результата, они будут освобождены от карантина, подчеркнул он.

Данное решение было принято из-за обострения эпидемической ситуации в Польше и других странах, правило начнет действовать с 30 марта, добавил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

Ранее в Турции вступило в силу требование заполнять электронные анкеты для получения так называемого кода здоровья (HES code) для въезда в страну.