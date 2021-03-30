В России захотели дать гражданам возможность выбирать названия городов и рек

Росреестр намерен создать государственный каталог географических названий в интернете, при этом предлагает дать гражданам возможность выбирать новые наименования путем голосования в сети. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий законопроект.

В частности, ведомство предлагает проводить голосования по выбору названий для улиц, городов, болот, гор и рек.

«Называть мосты, элементы транспортной инфраструктуры (за исключением автодорог), «формы подводного рельефа» и другие морские объекты, а также объекты культурного наследия в Росреестре предлагают без обсуждений с гражданами», – указано в материале.

При этом в законопроекте не описана процедура проведения голосования, отмечает издание. В качестве примера приводится проект «Великие имена России», в рамках которого россияне выбирали имена выдающихся людей для аэропортов. При этом Росреестр оценивает затраты на создание каталога географических названий и системы общественных обсуждений в 106 млн рублей.

В Общественной палате России представленный на обсуждение законопроект раскритиковали. В частности, вопросы возникли в связи с исключением культурных объектов из сферы регулирования, а также из-за предложения сделать доступ к каталогу платным. Кроме того, предметом дискуссии стал также выбор названий путем голования.

«Мы такого джинна выпускаем. Пример Москвы это подтверждает: на «Активном гражданине» утверждаются названия станций метро, совершенно выпадающие из исторической структуры города», – заявила член московской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц Татьяна Соколова.

По словам глава комиссии Общественной палаты по развитию культуры Ирины Великановой, поправки к законопроекту будут собираться до сентября текущего года, в 2022 году документ будет направлен в Государственную думу.