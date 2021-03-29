Соведущий Стриженовой рассказал, что она сломала руку при падении в эфире

Соведущий Екатерины Стриженовой в программе «Время покажет» Руслан Осташко рассказал «Газете.Ru» о падении коллеги во время эфира. Журналист объяснил случившееся ее эмоциональностью. В студии, по словам Осташко, была напряженная дискуссия, Екатерина Стриженова объявила рекламу и из-за волнения упала.

«В студии было очень напряженно. В этот момент Екатерина объявила о перерыве на рекламу. Она часто очень близко к сердцу все воспринимает, видимо так произошло и в этот раз. Она задумалась, оступилась и упала. В итоге травма руки, перелом. Сейчас она в больнице. Мы все желаем ей скорейшего выздоровления», – рассказал Руслан Осташко.

В прошедшем эфире обсуждали недавнее заявление министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова. Он заявил, что после возвращения Крыма в состав Украины Киев выдворит с полуострова российских граждан, которые переехали на эту территорию.

«Мы обсуждали очень эмоциональные и близкие нам темы - министр Украины пообещал депортировать 500 тысяч русских из Крыма, там же, на Украине ввели огромные штрафы за отрицание голодомора. Все это происходит на фоне попыток переписать нашу историю. Уровень эмоций был высокий, в конце блока некоторые эксперты стали говорить о том, что нам – России – надо просить прощения за свои грехи перед другими народами и странами и покаяться», – сказал он.