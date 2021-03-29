Тела нескольких младенцев нашли среди мусора в Подмосковье, Ульяновске и Волгограде

Тела нескольких младенцев нашли за минувшие выходные, 27 – 28 марта, в комплексе переработки отходов в Московской области, в мусорном баке в Ульяновске и на мусороперерабатывающем заводе в Волгограде. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку после обнаружения тел двух младенцев на мусороперерабатывающем заводе в Волгограде.

Согласно информации управления Следственного комитета, в Волгограде 37-летняя местная жительница преждевременно родила двойню, но дети оказались мертвыми — и она выбросила трупы в мешке на свалку. Женщине понадобилось вмешательство хирургов, сейчас она находится в реанимации.

28 марта в комплексе переработки отходов в подмосковном Егорьевске, на сортировочной ленте, нашли тело младенца. Погибший ребенок был мужского пола. Сотрудники Следственного комитета провели осмотр и опросили рабочих, которые могли быть свидетелями случившегося. Личность матери пока установить не удалось.

27 марта тело еще одного новорожденного ребенка было обнаружено в мусорном баке в Ульяновское.