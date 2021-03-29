Лукашенко поручил обезопасить страну от «протестунов и беглых»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 29 марта, поручил чиновникам обеспечить максимальную безопасность в стране, чтобы белорусский народ «не боялся выходить на улицы». Об этом сообщает госагентство «БелТА».

«То, что у нас идет переформатирование действий протестунов и беглых, мы это видим. Должен просто сказать, что мы никогда не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицы», — сказал глава государства, отметив, что это характерно прежде всего для Минска.

Президент дал отдельное поручение председателю совета республики национального собрания Наталье Кочановой соблюдать за порядком в белорусской столице. Глава государства отметил, что Кочанова прекрасно справилась с этой же задачей зимой, «поэтому есть и результат».

«Люди у нас не идиоты. Они же прекрасно видят, что кто-то, как они говорят, «бабки косит за границей»...И люди не хотят быть, как они говорят: что вы нас на вилы бросаете, а сами там эти деньги по карманам раскладываете? Они чувствуют, что их просто подставляют, и мы это видим внутри страны»», — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что необходимо жестко работать с теми, кто берется за оружие и привозит на территорию Белоруссии взрывчатку «или готовит эту взрывчатку и пытается то ли в мусорных контейнерах или огнетушителях произвести эти взрывы».

В Белоруссии начались протесты после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.