Эксперт исключил давление на Россию с помощью «паспортов вакцинации» ЕС

Европейский союза не заинтересован в давлении на Россию с помощью сертификатов вакцинации от коронавируса нового типа, считает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Эксперт пояснил, что возможные ограничения в данном вопросе поставят под удар туристический бизнес. По мнению Белова, России и Евросоюзу предстоит найти взаимно приемлемое решение.

«Сегодня ситуация плохая – хотя границы и частично открыты, но пересекать их очень сложно. Если будут дополнительные ограничения, будет еще хуже, но никто в этом не заинтересован», – добавил Белов.

Он также выразил надежду на скорое признание Евросоюзом российской вакцины от коронавируса «Спутник V», так как это позволит значительно облегчить переговоры по вопросу сертификатов вакцинации.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что единый для Европейского союза санитарный сертификат о вакцинации от COVID-19 появится к 15 июня.