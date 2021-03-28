Ученые предупредили об опасности стыда из-за COVID-19

Появление у людей чувства стыда из-за заражения коронавирусом нового типа способствует замедлению борьбы с пандемией, считают ученые из Кентского университета и Университета Лидса Беккета. Об этом сообщает Daily Mail.

В ходе исследования ученые выяснили, что из-за чувства стыда люди могут умалчивать о появляющихся симптомах заболевания. Кроме того, установлена связь между чувством стыда и игнорированием принципов социального дистанцирования.

«Наше исследование подчеркивает важность борьбы со стигматизацией COVID-19, которая может подорвать усилия властей по борьбе с пандемией», – заявил соавтор исследования доктор Джованни Траваглино.

Он также призвал властей, разрабатывающих подход к пандемии, не обвинять людей в заражении инфекцией, так как это может иметь негативные последствия для общего процесса борьбы с пандемией.

Ранее главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто предупредил об опасности стресса при пандемии.