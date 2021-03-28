Эксперты рассказали, сколько россиян занимаются спортом

Только треть (31,5%) россиян занимается спортом регулярно, 62,8% опрошенных находят причины, чтобы отложить это «на потом». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование Национального фитнес-сообщества (НФС).

Как заявила глава НФС Елена Силина, большая часть россиян (79,1% мужчин и 77,7% женщин) понимает важность регулярных нагрузок.

«Подавляющее число опрошенных - 78,1% - согласны с тем, что физическая культура необходима на протяжении всей жизни и является главным компонентом в сохранении работоспособности, здоровья, улучшения качества жизни и ее продолжительности», — сказала она.

Также 91,6% россиян в возрасте от 18 до 35 лет и 85% опрошенных от 36 до 55 лет верят, что хорошая физическая форма помогает добиться успеха в жизни. Среди лиц старшего возраста (от 55 лет) 64% хотели бы заниматься спортом. Тем не мене, только 7% из них посещают регулярно фитнес-клубы.

Ранее Госдума приняла закон о налоговом вычете на фитнес и спорт.