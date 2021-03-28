Задержанных журналистов TUT.BY и «Нашей Нивы» отпустили

Задержанные сегодня днем в Минске сотрудники изданий TUT.BY и «Наша Нива» отпущены из милиции, сообщает телеграм-канал TUT.by.

«Редакторы TUT.BY Галина Уласик и Анна Калтыгина на свободе. Протоколы на них не составляли», — написано в сообщении.

Среди ранее задержанных сотрудников «Нашей Нивы» также выпущены на свободу журналистка Катерина Карпицкая, фотограф Надежда Бужан, а также главный редактор Егор Мартинович.

«Главный редактор издания «Наша Нiва» Егор Мартинович на свободе, но с двумя протоколами — неподчинение и участие в незаконном массовом мероприятии», — дополняет TUT.BY.

На других сотрудников «Нашей Нивы» протоколы составлены не были.

В нескольких городах Белоруссии 27 марта прошла акция протеста, которая должна стать первым массовым выходом оппозиционеров на улицы в этом году. При этом власти предупредили, что всех задержанных на митингах в субботу привлекут к уголовной ответственности.

Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Ранее в Минске задержали двух редакторов TUT.BY.