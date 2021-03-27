В центре «Вектор» назвали преимущества вакцины «ЭпиВакКорона»

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Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра... Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Центр «Вектор»

Российская вакцина от коронавируса нового типа «ЭпиВакКорона» устойчива к мутациям патогена, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков. Его слова приводит РИА «Новости».

«Все известные мутации коронавируса мы внимательно отслеживаем <...> они никак не затрагивают иммунный ответ, который формируется с помощью нашей вакцины», – рассказал эксперт.

Кроме того, он отметил безвредность препарата и возможность многократной ревакцинации.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что «ЭпиВакКорона» формирует три линии иммунной защиты от коронавируса.

В настоящее время в России зарегистрировано три вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». За весь период пандемии коронавирусом заразились более 4,5 млн россиян, более 97 тыс. из них скончались, выздоровели более 4,1 млн человек.