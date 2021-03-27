В центре «Вектор» назвали преимущества вакцины «ЭпиВакКорона»

Российская вакцина от коронавируса нового типа «ЭпиВакКорона» устойчива к мутациям патогена, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков. Его слова приводит РИА «Новости».

«Все известные мутации коронавируса мы внимательно отслеживаем <...> они никак не затрагивают иммунный ответ, который формируется с помощью нашей вакцины», – рассказал эксперт.

Кроме того, он отметил безвредность препарата и возможность многократной ревакцинации.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что «ЭпиВакКорона» формирует три линии иммунной защиты от коронавируса.

В настоящее время в России зарегистрировано три вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». За весь период пандемии коронавирусом заразились более 4,5 млн россиян, более 97 тыс. из них скончались, выздоровели более 4,1 млн человек.