Члены владимирской ОНК посетили ИК-2 и поговорили с Навальным

Получив информацию из СМИ и социальных сетей об ухудшении состояния здоровья Алексея Навального и якобы претензиях на его медицинское обслуживание в ИК-2, члены ОНК Владимирской области приняли решение в очередной раз посетить учреждение и встретиться с ним лично.

«Сегодня мы посетили колонию и встретились с Алексеем Навальным для выяснения проблем с его здоровьем и организацией медицинского обслуживания» — сообщил «Газете.Ru» председатель ОНК Владимирской области Вячеслав Куликов.

«В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога и он попросил оказать содействие в получении уколов «Диклофенак» для снятия болевого синдрома», — отметил Куликов.

При этом Навальный продолжает ходить самостоятельно, подчеркнул председатель ОНК Владимирской области.

«Других пожеланий высказано не было», — пояснил Куликов.

«Мы проверили медицинскую документацию в медицинской части ИК и убедились, что заявка на данный медицинский препарат от Алексея Навального официально зафиксирована. Мы попросили медиков обратить на это внимание и в случае необходимости провести дополнительное медицинское обследование», — сказал он.

Посещали члены ОНК Владимирской области Навального 26 марта, в пятницу.