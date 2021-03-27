В Госдуме заявили, что «на всю жизнь запомнят» попытки Киева лишить крымчан воды

Депутат Государственной думы России Михаил Шеремет заявил, что Украина упустила шанс заключить межгосударственный договор с Россией о продаже воды в Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в субботу, 27 марта, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что вопрос возобновления поставок воды в Крым можно рассматривать лишь в том случае, если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа в связи с отсутствием пресной воды. Он подчеркнул, что прежде между Россией и Украиной должны состояться переговоры.

Шеремет назвал заявление Кравчука циничным. По его словам, в Киеве заговорили о переговорах, потому что там поняли, что их планы по водной блокаде Крыма рушатся.

«Полуостров при помощи федерального центра уверенно реализует масштабную программу обеспечения устойчивого водоснабжения. Поэтому переговоры уже невозможны», — подчеркнул российский политик.

Он добавил, что теперь российский регион «не нуждается в политических подачках Киева», а попытку Киева навредить крымчанам, лишив подачи пресной воды, российская сторона запомнит «на всю жизнь».

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым подготовит несколько исков к Украине, в том числе по транспортной и энергетической блокадам полуострова.