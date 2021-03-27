Премьер Баварии призвал ЕС одобрить «Спутник V» как можно скорее

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал скорее принять решение об одобрении российского препарата от коронавируса «Спутник V».

«Вакцинация — единственная долгосрочная стратегия, которая имеет смысл. Поэтому необходимо срочно ускорить процесс одобрения. Например, необходимо как можно скорее принять решение об одобрении «Спутника V», — сказал он в интервью газете Passauer Neue Presse.

Премьер добавил, что необходимо вынести урок из негативного опыта первых поставок вакцин, в связи с чем ЕС следовало бы как можно скорее заключить все необходимые соглашения, чтобы получить как можно больше вакцин.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель не исключила, что ФРГ может закупить «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».