Правоохранители подтвердили начавшиеся задержания в Минске

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила задержание нескольких человек за участие в протестах. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, к настоящему времени задержаны несколько человек за нарушение порядка проведения массовых мероприятий», — сказала она.

Ганусевич призвала граждан не участвовать в митингах и не поддаваться на провокации.

Ранее о первых задержаниях сообщали очевидцы.

27 марта в столице Белоруссии запланирована акция протеста, которая должна стать первым массовым выходом оппозиционеров на улицы в этом году. При этом власти предупредили, что всех задержанных в Минске на митингах в субботу привлекут к уголовной ответственности.

Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.