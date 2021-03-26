Американский ученый назвал источником COVID-19 китайские лаборатории

Американский ученый, бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что COVID-19 мог появиться в лаборатории города Ухань в Китае. Об этом он рассказал в интервью CNN.

«Сейчас я по-прежнему придерживаюсь точки зрения, что наиболее вероятный источник этого патогена в Ухане была лаборатория, откуда он вырвался», — сказал Редфилдт

Он считает, что распространение вируса началось в сентябре 2020 года.

При этом он отметил, что это его собственное мнение, которое ему теперь ему разрешено высказать

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения отказались от версии его происхождения в результате утечки из лаборатории.

Также в ВОЗ назвали новую причину, которая могла спровоцировать появление коронавируса нового типа. Они предположили, что на образование COVID-19 могла повлиять торговля животными в Китае.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.