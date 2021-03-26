Генерал-майор МВД признал коррупцию важной составляющей работы ведомства

Начальник УМВД Брянской области генерал-майор Владислав Толкунов заявил, что коррупция является важной составляющей его работы. Такое заявление он сделал во время своего выступления на местном телевидении. Видео выложили в Telegram-канале Mash.

«Хочу отметить, что коррупция — это важная составляющая нашей работы, но далеко не единственная», — заявил Толкунов.

Он также отметил, что это «зло», которым при помощи силовой поддержки Росгвардии занимается МВД совместно с прокуратурой, СК, ФСБ.

Ранее Генпрокуратура России составила рейтинг регионов страны по уровню коррупции.

Также в этом ведомстве назвали профессии-лидеры по мелким взяткам.