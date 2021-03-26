Турция планирует завершить вакцинацию от коронавируса в июне

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна планирует завершить вакцинацию населения от коронавируса в июне. Об этом пишет РИА «Новости».

«Надеемся, что процесс (вакцинации) закончится в мае-июне и к лету мы наконец сможем вернуться к нормальной жизни», — сказал Эрдоган.

По его словам, страна договорилась закупить 100 млн доз китайской вакцины, половина которых еще не поставлена.

«Но мы ведем переговоры по вакцинам также с другими странами, в частности, с Россией. Эта (российская) вакцина облегчит (положение)», — сказал Эрдоган.

Ранее еще одна страна одобрила «Спутник V». Российская вакцина занимает второе место в мире по числу полученных одобрений — она допущена в 57 странах.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».