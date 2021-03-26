Тело подростка с ножевыми ранениями нашли в Подмосковье
Катерина Медведева
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В городском округе Солнечногорска нашли тело 15-летнего подростка с множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщает СУ СК России по Московской области.
Тело было найдено в одной из квартир многоэтажного дома в поселке Голубое 26 марта.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте работают следователи и криминалисты. Обстоятельства убийства и причастные к нему лица устанавливаются.
Ранее в квартире в Подмосковье обнаружили тела женщины и троих детей.
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