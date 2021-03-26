Тело подростка с ножевыми ранениями нашли в Подмосковье

В городском округе Солнечногорска нашли тело 15-летнего подростка с множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщает СУ СК России по Московской области.

Тело было найдено в одной из квартир многоэтажного дома в поселке Голубое 26 марта.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте работают следователи и криминалисты. Обстоятельства убийства и причастные к нему лица устанавливаются.

Ранее в квартире в Подмосковье обнаружили тела женщины и троих детей.