Российские работодатели стали реже отказывать соискателям с татуировками

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Татуировка на ноге участницы демонстрации против полицейского насилия на четвертый день протестов в... Татуировка на ноге участницы демонстрации против полицейского насилия на четвертый день протестов в...
Татуировка на ноге участницы демонстрации против полицейского насилия на четвертый день протестов в...
Vasily Fedosenko/Reuters

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что в России сократилось число работодателей, которые отказывают соискателям из-за татуировок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования.

«Работодателей, которые отказывали кандидатам из-за наличия татуировок, за год стало немного меньше: 14% в 2020-м и 10% сейчас. При этом в обществе стало больше неприятия подобного способа самовыражения», — отмечают авторы исследования.

Если год назад к татуировкам отрицательно относились 40% россиян, то в 2021 году — 46%. Число желающих сделать татуировку не изменилось, составив 17-18%.

Также опрос показал, что женщинам татуировки нравятся больше, чем мужчинам. В целом молодежь и россияне с невысоким уровнем дохода чаще заявляли о положительном отношении к тату и желании набить рисунок на теле, чем респонденты старше 45 лет и опрошенные с зарплатой более 80 тыс. рублей.

Исследование проводилось 2-25 февраля во всех округах РФ среди 1 тыс. компаний и более 1,6 тыс. экономически активных россиян.