В Москве задержан глава следственного отдела ОМВД по Ярославскому району

Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что по подозрению в краже свыше 25 млн рублей был задержан начальник следственного отдела ОМВД по Ярославскому району Москвы, передает РИА «Новости».

По данным следствия, начальником отдела была получена информация об изъятых в рамках уголовного дела деньгах. Эти вещдоки после совершения процессуальных действий положили в его сейф. Данный сотрудник полиции похитил более 25 млн рублей. Это произошло не позднее февраля 2021 года, считают следователи.

Как рассказала Иванова, уголовное дело против начальника следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району столицы было возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»).

Ранее в марте сообщалось, что в Красноярске задержали начальника отдела полиции за крупную взятку. В отношении него также завели уголовное дело.